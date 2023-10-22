22 октября, 03:59

На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту до 5 км

Шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова

ТАСС, 22 октября. На Камчатке самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевская сопка - выбросил пепел на высоту до 5 км. Об этом сообщило территориальное управление МЧС.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, днем 22 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5 тыс. м при высоте самого исполина 4 754 м. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

В настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зафиксировано. Официально зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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