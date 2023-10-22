В Омской области проверят детдома после видео с избиением подростка

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

ТАСС, 22 октября. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил проверить детские дома региона после появившегося в социальных сетях видео с избиением и унижением воспитанницы Дома детства в Большеуковской районе. Об этом Хоценко написал в своем Telegram-канале.

"Узнал об инциденте с участием несовершеннолетних, который произошел в Доме детства в Большеуковском районе. Поручил заместителю председателя правительства - министру образования Омской области Ивану Ивановичу Кротту и уполномоченной по правам ребенка Елизавете Евгеньевне Степкиной организовать проверку интерната <…>. Кроме того, поставил задачу проверить в области все остальные учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей", - сообщил Хоценко.

По его информации, в понедельник психологи из регионального Центра поддержки семьи будут отправлены в Дом детства для помощи воспитанникам.

Ранее в соцсетях и региональных СМИ появилось видео, на котором одна из воспитанниц Дома детства бьет другую. Следственный комитет начал проверку, в ходе которой будет дана оценка действий как несовершеннолетних, так и работников социального учреждения. В свою очередь прокуратура взяла под контроль ход доследственной проверки по факту нанесения 16-летней воспитаннице телесных повреждений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.