В Приморском крае пассажирский автобус попал в ДТП

Пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием междугородного рейсового автобуса произошло в Приморье. Никто из пассажиров не пострадал, сообщает пресс-служба территориального управления МВД.

"22 октября в Анучинском районе водитель пассажирского маршрутного автобуса Mercedes-Benz №547, двигаясь со стороны Арсеньева в направлении Владивостока, не справился с управлением транспорта и съехал в кювет. Никто из участников дорожного движения не пострадал", - говорится в сообщении.

Компания-перевозчик доставила пассажиров во Владивосток на другом автобусе.

В УМВД отмечают, что в регионе наблюдается понижение температуры воздуха, а в некоторых муниципалитетах - снег, водителям следует сменить сезонную резину. Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении температуры воздуха до 5-7 градусов выше нуля. По данным синоптиков, в месте аварии - Анучинском районе - плюс восемь градусов.