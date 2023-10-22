СК возбудил дело после избиения воспитанницы детдома под Омском

По версии следствия, 16-летняя воспитанница детского дома побила сверстницу за то, что та опоздала на ужин, а также заставила ее мыть сантехнику

ТАСС, 22 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по халатности после избиения воспитанницы детдома в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

"Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении работников казенного учреждения Омской области "Большеуковский дом детства", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 16-летняя воспитанница детского дома побила сверстницу за то, что та опоздала на ужин, а также заставила ее мыть сантехнику. Произошедшее снимали на видео другие воспитанники детского дома.

В настоящее время следователи работают на месте, проверяется информация о том, что случай избиения детей в этом детдоме не единичный.

В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям не только работников детского дома, но и несовершеннолетней, причинившей побои.

В социальных сетях и местных СМИ появилось видео, где одна из воспитанниц бьет другую. Губернатор региона Виталий Хоценко поручил провести проверку всех детдомов региона.