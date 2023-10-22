Под Херсоном пресекли попытку ВСУ высадиться у железнодорожного моста

Представитель оперативных служб региона отметил, что в результате огневого поражения уничтожено 4 лодки и 20 боевиков ВС Украины

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться у железнодорожного моста под Херсоном, уничтожены 20 украинских солдат, сообщил в понедельник журналистам представитель оперативных служб региона.

"Пресечена попытка высадки противника в районе малого железнодорожного моста. В результате огневого поражения уничтожено 4 лодки и 20 боевиков ВСУ", - сказал он.

На этом же направлении у острова Алексеевский уничтожено место скопления живой силы ВСУ, ликвидированы 12 военнослужащих, на каховском направлении уничтожена позиция ВСУ в районе Дудчан, выведен из строя автомобиль. В островной зоне в районе Кизомыса уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом.