Два человека получили ранения в результате обстрелов левого берега Херсонской области

При обстреле Тарасовки мирный житель был тяжело ранен, сообщили в оперативных службах региона

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрелов населенных пунктов на левобережье Херсонской области со стороны украинских военных. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В результате обстрела н. п. Алёшки один мирный житель получил ранения средней степени тяжести. При обстреле н. п. Тарасовка один мирный житель был тяжело ранен", - сказал он.

В субботу ВСУ за сутки выпустили из ствольной артиллерии 144 снаряда. В течение дня украинские военные обстреляли населенные пункты Великая Лепетиха (52 снаряда), Малая Лепетиха (6 снарядов), Сергеевка (9 снарядов), Крынки (11 снарядов), Алёшки (9 снарядов), Казачьи Лагеря (13 снарядов), Тарасовка (7 снарядов), Песчановка (8 снарядов).

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н. п. Новая Каховка, н. п. Каховка, н. п. Саги, н. п. Подстепное, н. п. Раденск, н. п. Алёшки, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавили в оперативных службах региона.