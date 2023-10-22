В Химках в отношении руководства школы возбудили дело после нападения учеников на людей

Принимаются меры к задержанию подозреваемых, устанавливаются дополнительные эпизоды хулиганских действий подростков

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц учебного заведения в Химках, где ученики нападали на людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"В связи с системным характером происшествий с участием учеников одной школы как в ее стенах, так и за ее пределами следователями возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц учебного заведения (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Проводятся допросы, изучается документация, а также устанавливаются ответственные лица, чье недобросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей повлекло нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ГСУ отметили, что следователи установили еще один факт противоправных действий двух школьников, состоящих в той же компании подростков, что были задержаны следственными органами ранее. В отношении двух 14-летних учеников школы, уроженцев Дагестана, возбуждено уголовное дело по факту совершения ими хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По данным следствия, 11 сентября подозреваемые на территории образовательного учреждения грубо нарушили общественный порядок и беспричинно избили своего сверстника. Принимаются меры к задержанию подозреваемых, устанавливаются дополнительные эпизоды хулиганских действий подростков.