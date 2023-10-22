22 октября, 09:58
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: при обстреле города Рафах в Газе погибли две женщины

По информации телеканала, также есть раненые

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Две женщины погибли в результате израильского обстрела жилого квартала в городе Рафах, расположенном в секторе Газа неподалеку от границы с Египтом. Как передает телеканал Al Jazeera, есть раненые.

По информации канала, удар пришелся по жилому дому в восточной части города.

Ранее канал Al-Qahera al-Ihbariya сообщил, что около 20 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы подготовлены для въезда в палестинский анклав и ожидают сигнала для пересечения контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта. По поступающей информации, погранпереход переведен в режим повышенной готовности.

Днем ранее в Газу через "Рафах" въехал первый автопоезд, состоявший из 20 машин с гуманитарной помощью. Они были разгружены у КПП с палестинской стороны, медикаменты и товары первой необходимости были направлены в южные области палестинского сектора. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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