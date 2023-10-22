22 октября, 10:32

Полиция ищет виновного в пожаре четырех машин на юго-западе Москвы

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который причастен к пожару, уничтожившему четыре машины на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемого в совершении противоправных действий. Полицейскими возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение имущества)", - сказал собеседник агентства.

Пожар во дворе дома на Профсоюзной улице произошел в ночь на 22 октября. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, горели четыре машины на площади 7 кв. м. Пострадавших нет. 

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