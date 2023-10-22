В хранилище книг Главного здания МГУ произошел пожар

Специалисты ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Пожарные выехали к Главному зданию МГУ после сообщения о задымлении в хранилище книг, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Пожарные выехали к Главному зданию МГУ на сообщение о задымлении в хранилище книг на 4-м этаже. Силы направлены по повышенному рангу сложности", - сказал собеседник агентства.

Специалисты ликвидировали открытое горение.

"Открытое горение было оперативно ликвидировано. Ранг пожара понижен", - сказал собеседник агентства.

Позже в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили, что пожар полностью ликвидирован.

"В 13:10 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинские Горы, д. 1, стр. 2. Происходило загорание в одном из помещений на четвертом этаже. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 13:36 мск. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

В оперативных службах агентству уточнили, что горели книги на площади 10 кв. м.