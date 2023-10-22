Посетителей Версальского дворца вновь эвакуировали из-за угрозы безопасности

С 14 октября эвакуацию после анонимного сообщения объявляли каждый день, кроме 16 октября

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Администрация Версальского дворца во Франции в седьмой раз с прошлой субботы объявила эвакуацию посетителей из-за угрозы безопасности. Об этом пресс-служба дворцового комплекса сообщила в соцсети X (ранее Twitter).

"По соображениям безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и откроется снова, как только будут проведены проверки. Мы благодарим вас за понимание", - говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуация была объявлена в 12:10 по местному времени (13:10 мск).

Впервые эвакуация после анонимного сообщения о заложенной бомбе была объявлена в Версальском дворце и прилегающем парке на территории дворцового комплекса 14 октября. С тех пор тревога не объявлялась лишь в понедельник, 16 октября. В пятницу стало известно о задержании мужчины, из-за которого эвакуировали посетителей дворца в четверг. Он страдает шизофренией и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. Это произошло после нападения 13 октября злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас. От его рук погиб учитель. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения. Кроме того, в последние дни во Франции участились сообщения об угрозах взрывов. За эти правонарушения были задержаны 18 человек, большая часть из которых несовершеннолетние.