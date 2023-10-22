22 октября, 11:26,
обновлено 22 октября, 12:06
Военная операция на Украине

Воздушную тревогу объявляли в двух областях Украины

Речь идет о Николаевской и Кировоградской областях

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в двух регионах на юге и в центре Украины.

По данным официального ресурса для оповещения, сирены работали с 14:06 и 14:07 (совпадает с мск) в Николаевской и Кировоградской областях. В 14:45 поступили сигналы отбоя.

Она длилась порядка 40 минут.

Ранее в воскресенье в Николаевской области уже объявлялась воздушная тревога. Также предупреждения об опасности с воздуха поступали в Одесской, Сумской и Харьковской областях и на подконтрольных украинским войскам территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация