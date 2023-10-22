Воздушную тревогу объявляли в двух областях Украины

Речь идет о Николаевской и Кировоградской областях

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в двух регионах на юге и в центре Украины.

По данным официального ресурса для оповещения, сирены работали с 14:06 и 14:07 (совпадает с мск) в Николаевской и Кировоградской областях. В 14:45 поступили сигналы отбоя.

Она длилась порядка 40 минут.

Ранее в воскресенье в Николаевской области уже объявлялась воздушная тревога. Также предупреждения об опасности с воздуха поступали в Одесской, Сумской и Харьковской областях и на подконтрольных украинским войскам территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.