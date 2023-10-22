22 октября, 12:15

Территорию парка в Красноярске начали патрулировать после сообщения о появлении медведя

Как уточнили в региональном министерстве экологии, животное ушло в лес

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Территорию парка "Гремячая грива" и поселка Удачный в Красноярске патрулируют инспекторы охотнадзора, сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям и полицейские, после сообщения о появлении медведя в Железнодорожном районе города. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.

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"Из-за ночного выхода медведя инспекторы охотнадзора Минэкологи края, дирекции по ООПТ совместно с органами полиции патрулируют территорию в районе парка Гремячая грива и поселка Удачный", - говорится в сообщении.

По данным министерства, медведь ушел в лес и угрозы не представляет, но жителей просят соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что медведя в ночь на 22 октября увидели жители в одном из дворов жилого дома на улице Копылова в Железнодорожном районе Красноярска. По информации полиции, животное пошло в сторону парка "Гремячая грива". Администрация парка рекомендовала посетителям гулять только там, где расположены визит-центры, благоустроенные дорожки и освещение.

Это уже второе сообщение за неделю о появлении медведя в Красноярске. 20 октября сообщалось, что медведя заметили на центральной Аллее славы Бадалыкского кладбища, расположенного в более чем 15 км от улицы Копылова. 

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