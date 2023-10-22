Жителя Кузбасса подозревают в убийстве шестимесячного сына

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 22 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Кемеровской области шестимесячного младенца. В убийстве подозревается 36-летний отец ребенка, говорится в сообщении управления СК по региону.

"Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ходе проведенных следователем СК России и сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к смерти ребенка его 36-летнего отца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина, находясь в квартире в городе Мыски, избил шестимесячного сына. Ребенок был доставлен в больницу в город Кемерово, где умер. Причиной смерти стала, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма.

По уголовному делу назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка. Кроме того, проводится процессуальная проверка деятельности должностных лиц органов системы профилактики.

Прокуратура города Мыски проверяет соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры.