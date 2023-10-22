22 октября, 13:53

В Швеции сел на мель направлявшийся в Клайпеду паром

Радио LRT сообщило, что граждане Литвы успешно эвакуированы и находятся на берегу

ВИЛЬНЮС, 22 октября. /ТАСС/. Граждане Литвы не пострадали в результате аварии шведского парома, конечным пунктом маршрута которого был литовский порт Клайпеда. Об этом сообщило национальное радио LRT.

"Находившиеся на борту парома Marco Polo, следовавшего из Треллеборга в Карлсхамн, откуда он должен был отплыть в Клайпеду, граждане Литвы успешно эвакуированы и находятся на берегу", - сообщила радиостанция.

Литовцы, по ее сведениям, составляли большинство пассажиров, но их количество не уточняется. На севшем на мель пароме 78 кают и 30 сидячих мест для 215 человек. Есть три палубы для транспортных средств. 

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ШвецияЛитва
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