В аэропорту Калининграда из-за тумана не смогли приземлиться два авиарейса

Самолеты из Пскова и Череповца отправились на запасной аэродром

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Самолеты двух регулярных авиарейсов не смогли совершить плановую посадку в аэропорту Храброво в Калининграде из-за сильного тумана, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Задержка рейсов из-за тумана. Сегодня вечером из-за неблагоприятных погодных условий возможны задержки рейсов. На данное время два самолета, рейсы А4 605 из Пскова и D2 141 из Череповца, не смогли совершить посадку и ушли на запасной аэродром", - отмечается в сообщении.

Представители аэропорта просят пассажиров и встречающих уточнять информацию о рейсах на онлайн табло, на сайте аэропорта и в справочной службе.