Бойца MMA Ильяса Якубова задержали за оправдание терроризма

По версии следствия, в октябре на видео на своей странице в соцсетях спортсмен высказался за оправдание терроризма

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину за оправдание террористической деятельности, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Он доставлен сотрудниками уголовного розыска в подразделение столичного СК", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет о бойце смешанного стиля (ММА) Ильясе Якубове. Как выяснили следователи, в октябре на видео на своей странице в соцсетях он высказался за оправдание терроризма. Мужчину объявили в федеральный розыск.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.

По данным из открытых источников, Якубов провел 16 боев, победив в 12 из них.