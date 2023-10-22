В Чувашии в ДТП с участием автобуса и лесовоза погибла девочка

По предварительным данным, у трактора не горели габаритные огни

ТАСС, 22 октября. Маршрутный автобус столкнулся с трактором-лесовозом в Чувашии, в результате ДТП погибла 13-летняя девочка, сообщает в Telegram-канале республиканское МВД.

Авария произошла около села Алтышево Алатырского округа. "По предварительным данным, 40-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с трактором "Беларусь" в составе полуприцепа-лесовоза, груженого бревнами, под управлением 66-летнего мужчины. В салоне автобуса находились три человека, в том числе 13-летняя школьница, которая от полученных травм погибла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у трактора не горели габаритные огни. Обстоятельства произошедшего уточняются.