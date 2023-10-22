В Ингушетии арестовали полицейских, незаконно задержавших и избивших местного жителя

По версии следствия, они требовали от потерпевшего признать причастность к обороту наркотиков

МАГАС, 22 октября. /ТАСС/. Суд назначил арест в качестве меры пресечения для четверых полицейских в Ингушетии, которые незаконно задержали и избивали местного жителя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении четырех сотрудников полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии расследуется уголовное дело в отношении четырех полицейских, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности). Подозреваемые в начале октября незаконно задержали и избили в отделе полиции 31-летнего местного жителя, требуя от него признать причастность к незаконному обороту наркотиков.