В Кировской области в ДТП с легковушкой погибли четыре человека

Еще один человек пострадал

ТАСС, 22 октября. Легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево в Кировской области, четыре человека погибли, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 22 октября в Оричевском районе на 6-м км автодороги Оричи - Коршик. "Водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, после столкновения произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия четыре человека погибли и один получил травмы", - говорит в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.