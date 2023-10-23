В Приморье двух жителей осудили за убийство шестерых человек в 2005 году

Суд приговорил их к 21 и 19 годам колонии

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Артемовский городской суд в Приморье постановил обвинительный приговор в отношении мужчины и женщины, которые убили шесть человек 18 лет назад, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Мужчина получил 21 год строгого режима, женщина - 19 лет общего режима.

"В судебном заседании установлено, что в июле 2005 года в ходе распития спиртных напитков в доме на улице Лескова в Артеме женщина на почве ревности ударила потерпевшую железным прутом и нанесла не менее двух ножевых ранений. Желая оказать содействие в сокрытии преступления, ее сожитель, используя нож и топор, убил пятерых человек, находившихся в доме, в том числе двух несовершеннолетних, которые в момент преступления спали. Затем фигуранты обнаружили, что первая жертва осталась жива, перенесли ее за дворовую постройку, где убили", - сообщили в пресс-службе.

Суд постановил обвинительный приговор и в зависимости от степени участия каждого в совершении преступления назначил им наказания в виде лишения свободы. Мужчине - 21 год в исправительной колонии строго режима, женщине - 19 лет в исправительной колонии общего режима.

"Преступление оставалось не раскрытым на протяжении более 15 лет, установить преступников правоохранительным органам удалось в 2021 году в результате не прекращающейся оперативно-разыскной работы. С учетом позиции прокурора суд пришел к выводу об отсутствии оснований для освобождения фигурантов от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - уточнили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.