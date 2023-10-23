Жителя Красноярска подозревают в незаконном предпринимательстве на 600 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Жителя Красноярска Евгения Генералова, являющегося фигурантом трех уголовных дел о мошенничестве, подозревают также в незаконном предпринимательстве на 600 млн рублей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Евгений Генералов стал фигурантом очередного уголовного дела - незаконное предпринимательство с извлечением дохода в 600 млн рублей. Возбуждение уголовного дела инициировала прокуратура края", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в течение девяти лет Генералов продавал и сдавал в аренду земельные участки в регионе, однако не регистрировался как индивидуальный предприниматель и не создавал юридическую организацию. Его доход за это время превысил 600 млн рублей. "Не забывал он и про своих знакомых: продавал и сдавал в аренду землю "нужным" людям для организованного малоэтажного строительства и оказания коммунальных услуг населению", - говорится в сообщении.

Ранее Генералов и еще несколько человек были арестованы по подозрению в мошенничестве при продаже коттеджей в микрорайоне Нанжуль-Солнечный.