В Якутии обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями

Расследование дела находится на контроле прокуратуры республики

ЯКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбуждено в Якутии по факту обнаружения тел четырех человек с огнестрельными ранениями в городе Мирном, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Согласно материалам уголовного дела, поздно вечером 22 октября 2023 года в доме, расположенном на дачном участке города Мирного, обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения", - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на место происшествия выезжал прокурор Мирного для координации мероприятий, проводимых следственно-оперативной группой. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.