В Южно-Сахалинске после падения с 17 этажа госпитализировали трех человек

Двое из них находятся в тяжелом состоянии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Три человека упали на стройке с 17-го этажа в Южно-Сахалинске. Их госпитализировали в областную больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Два [человека] в тяжелом состоянии, один в среднем. Все госпитализированы в областную больницу", - рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадавшим удалось выжить благодаря строительным лесам. Два человека упали до четвертого этажа, один долетел до земли. Причина произошедшего пока не называется.

В прокуратуре Сахалинской области ТАСС сообщили, что начали проверку.