На юге Сибири объявили штормовое предупреждение

В частности, на Алтае ожидаются дожди, мокрый снег, гололед

БАРНАУЛ, 23 октября. /ТАСС/. В республиках Алтай и Тыва объявлено штормовое предупреждение. Похолодание в регионах Сибири в начале недели будет сопровождаться усилением ветра, мокрым снегом и гололедицей, сообщают в Западно-Сибирском УГМС, а также главках МЧС и спасательных службах регионов.

"В связи со штормовым предупреждением жителям республики рекомендуется: ограничить пребывание на улице, а также строго соблюдать меры пожарной безопасности - не допускайте сжигания сухой травы и мусора", - сообщили в МЧС по Республике Тыва, добавив, что 24 октября ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с и более.

На территории Республики Алтай в понедельник и во вторник ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед. Ночью в горах и на перевалах прогнозируют метели, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с, в горах до 35 м/с.

В предгорье и на перевалах Кемеровской области во вторник также ожидаются метели. Ветер здесь усилится до 28 м/с, в понедельник ожидается мокрый снег. В Томской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, порывы ветра в западной части региона достигнут 23 м/с во вторник.

В Омске в ночь на понедельник выпал первый снег, который с утра привел к девятибалльным пробкам. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС, в регионе 23 октября ожидаются умеренные осадки в виде снега с порывами ветра до 20 м/с, на дорогах местами гололедица.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в западной части Новосибирской области в понедельник ветер может достигать 23 м/с. В Новосибирске во вторник в первой половине дня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, температура воздуха составит плюс 5-7 градусов, с небольшим понижением. В Алтайском крае ожидаются дожди, местами мокрый снег, а также усиление ветра до 28 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края и Республике Хакасия прорывы ветра до 25 м/с.