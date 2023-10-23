В Югре мошенники обманули женщину на 10 млн рублей

По факту произошедшего возбудили уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после того, как неизвестные обманули жительницу Ханты-Мансийского автономного округа на сумму свыше 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Больше 10 млн рублей перевела 46-летняя жительница Югры на счета мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, жительнице Советского района Югры позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении женщины за финансирование незаконной деятельности. После этого с ней связался другой мужчина, который назвался представителем банка и заявил, что для отмены платежа, якобы оформленного от ее имени, необходимо срочно взять кредит и перечислить деньги на "безопасный счет". В итоге югорчанка оформила на себя несколько кредитов и перевела финансы на реквизиты, указанные мошенниками.