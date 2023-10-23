В Иркутске задержали подозреваемых в серии поджогов деревянных домов

В результате пожаров никто не пострадал

ИРКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Полицейские в Иркутске задержали 19-летнюю девушку и ее предполагаемых подельников по подозрению в серии поджогов деревянных домов, совершенных в прошедшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

"В Иркутске полицейские задержали девушку, подозреваемую в поджоге деревянных домов. В минувшие выходные в полицию поступили сообщения о возгорании нескольких домов в центральной части города. Предварительно установлено, что в ночь с 21 на 22 октября на улице Седова произошло воспламенение заброшенного нежилого дома. Кроме того, на следующие сутки на улицах Красных Мадьяр, Байкальская, Кожова и Седова от огня пострадали несколько деревянных строений", - говорится в сообщении.

По информации полиции, вместе с девушкой задержаны еще несколько человек. Со слов подозреваемых, они поджигали дома из хулиганских побуждений.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в результате пожаров никто не пострадал. "Дознаватели МЧС России на всех пожарах нашли следы нефтепродуктов. Наиболее вероятная причина - поджог", - говорится в сообщении ГУ МЧС.