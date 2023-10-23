В Красноярске суд завершил предварительное рассмотрение иска о "Платинум Арене"

Согласно картотеке арбитражных дел, ответчикам по делу выступают - агентство по управлению госимуществом края, краевое госучреждение "Региональный центр спортсооружений, Минспорта края и АО "Платинум Арена"

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края завершил предварительное рассмотрение иска прокуратуры Свердловского района Красноярска о передаче "Платинум Арены" из краевой собственности в собственность компании-дарителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"[Суд] завершил предварительное [рассмотрение] и перешел к судебному разбирательству", - сообщил собеседник агентства. Следующее заседание пройдет 15 декабря.

Согласно картотеке арбитражных дел, ответчикам по делу выступают - агентство по управлению госимуществом края, краевое госучреждение "Региональный центр спортсооружений, Минспорта края и АО "Платинум Арена".

2 октября арбитражный суд региона сообщил, что принял к рассмотрению иск прокуратуры Свердловского района Красноярска о признании недействительным договора дарения спортивного комплекса Красноярскому краю, о возврате сооружения в собственность дарителя - АО "Платинум Арена". По информации надзорного ведомства, монолитные плиты перекрытия имеют деформации, и из-за этого в комплексе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий.

"Платинум Арена" была введена в эксплуатацию в 2018 году. Во время Универсиады в комплексе прошли церемонии открытия и закрытия игр. Инвестором проекта стоимостью более 4 млрд рублей являлась компания "Русская платина". Универсиада проходила в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. К играм было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.