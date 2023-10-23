В Хабаровском крае тушат лесные пожары рядом с двумя населенными пунктами

Одно возгорание зафиксировано рядом с поселком Кукан, а второе - у рабочего поселка Хор

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования тушат два возгорания, возникшие недалеко от поселений в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Одно возгорание зарегистрировано в 5 км от поселка Кукан в Хабаровском районе, его площадь - 12 га. Второе - в 13,5 км от рабочего поселка Хор в районе имени Лазо на площади 10 га", - сказали в министерстве.

Задействованы 34 человека, 7 единиц техники, включая вездеходы. Также к работе привлечен самолет Ан-2.

В крае фиксируются также палы травы. По информации ГУ МЧС России по краю, в выходные пожарные подразделения реагировали на 11 таких возгораний. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 11 тыс. метров. Причинами осенних палов в основном становятся неосторожность при обращении с открытым огнем, сжигание травы и мусора, оставленные непотушенными костры, брошенные окурки. Возгорания происходят на пустырях, вдоль дорог, вблизи населенных пунктов и садовых товариществ, на необрабатываемых землях.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного сезона произошло 817 пожаров на общей площади свыше 910,1 тыс. га.