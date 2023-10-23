В Красноярске из-за организации питания в 77 школах возбудили дело

В пищеблоках образовательных организаций выявили многочисленные нарушения

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности из-за нарушений в организации питания в 77 школах возбуждено в Красноярске. Об этом сообщило главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следственным отделом по Центральному району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации города Красноярска (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере организации школьного питания и вследствие недобросовестного отношения к службе должностными лицами администрации города Красноярска допущены нарушения при организации и контроле школьного питания в 77 общеобразовательных учреждениях на территории Красноярска в период 2023-2024 учебного года", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что пищеблоки в 77 общеобразовательных учреждениях Красноярска не в полном объеме укомплектованы сотрудниками. "В первый день 2023-2024 учебного года в образовательных учреждениях поставщиком была завезена продукция только для льготной категории детей, отсутствовало цикличное меню основного питания, а также меню дополнительного питания обучающихся, не было обеспечено наличие достаточного количества кухонной посуды, осуществлен прием на пищеблоки недозрелых овощей с начальными признаками порчи, отсутствовал достаточный объем либо вовсе отсутствовали пищевые продукты", - пояснили в ведомстве.

Нарушения были найдены на каждом пищеблоке, обслуживаемом Межрегиональной кейтеринговой компанией по договору с муниципальным учреждением "Дирекция по организации школьного питания".

В сентябре 2023 года прокуратура Красноярского края внесла представления мэру Красноярска Владиславу Логинову и операторам питания за срыв в подготовке и организации питания в 77 из 101 школы города. В ходе прокурорских проверок были выявлены многочисленные нарушения в пищеблоках школ.