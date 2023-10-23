23 октября, 06:22

В Ижевске выписали из больницы школьника, которого ранил ножом одноклассник

Его состояние удовлетворительное

ТАСС, 23 октября. Ижевского школьника, которого ранил ножом одноклассник, выписали из больницы, написала в своем Telegram-канале зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

"Врачи Республиканской детской клинической больницы выписали мальчика, который пострадал от рук одноклассника в ижевской школе №50", - написала она.

По словам Пинчук, состояние пациента оценивают как удовлетворительное, на некоторое время его освободят от занятий физкультурой.

17 октября ученик ранил одноклассника ножом. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемого подростка заключили под стражу до 17 декабря. 

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