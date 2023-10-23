В ДНР сообщили о двух раненых после обстрела ВСУ

По данным оперативных служб региона, количество пострадавших может увеличиться

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Октябрьский Рудник на севере Донецка. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"По утреннему обстрелу поселка Октябрьский [Рудник]: подтверждено ранение двух человек. Есть информация, что эта цифра не последняя", - сказали в оперативных службах.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ северной части столицы ДНР.