23 октября, 06:33
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о двух раненых после обстрела ВСУ

По данным оперативных служб региона, количество пострадавших может увеличиться

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Октябрьский Рудник на севере Донецка. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

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"По утреннему обстрелу поселка Октябрьский [Рудник]: подтверждено ранение двух человек. Есть информация, что эта цифра не последняя", - сказали в оперативных службах.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ северной части столицы ДНР. 

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