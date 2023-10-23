23 октября, 06:37

В Новгородской области ликвидировали нарколабораторию

Возбуждено уголовное дело

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Новгородской области ликвидировали подпольную лабораторию, где производили мефедрон в особо крупном размере. Изъято 30 кг наркотиков и 1 тыс. л прекурсоров, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ региона.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий на территории Любытинского района с поличным задержан организатор лаборатории, из незаконного оборота изъято действовавшее оборудование, 30 кг готового наркотика, а также более 1 тыс. л прекурсоров для его производства", - пояснили в пресс-службе.

Следственное отделение УФСБ России по Новгородской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). 

Теги:
РоссияНовгородская область
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