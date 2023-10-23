В Подмосковье задержали обвиняемых в серии нападений на пожилых людей

Злоумышленники вычисляли одиноко проживающих пожилых граждан, проникали в частные дома и, угрожая монтировкой, вынуждали потерпевших передать им денежные средства

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Обвиняемые в серии нападений на пожилых людей задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Раменском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, на территории Раменского городского округа трое злоумышленников под видом работников газовой службы, предлагая услуги по установке газового оборудования, разговаривали с жильцами и таким образом вычисляли одиноко проживающих пожилых граждан, которые бы в случае нападения в силу своего возраста и состояния здоровья не могли оказать сопротивление. После, выбрав потенциальных жертв, в период с 4 по 14 октября они совершили серию разбойных нападений.

"Взламывая входные двери, соучастники проникали в частные дома и, угрожая монтировкой, вынуждали потерпевших передать им денежные средства. В результате их преступных действий пострадали 92-летний мужчина, 71 и 83-летние женщины. В рамках оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что с учетом позиции Раменской городской прокуратуры суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.