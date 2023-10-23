На Кубани произошел лесной пожар

Площадь возгорания составляет 3 га

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Сухая трава горит в лесу в станице Убинская в Северском районе Краснодарского края, площадь составляет 3 га, ведется тушение. Об этом сообщается в Telegram-канале Краевого лесопожарного центра.

"Поступило сообщение о задымлении в районе населенного пункта Убинская со стороны леса. Обнаружено возгорание сухой травы. В 05:25 [мск] приступили к тушению на примерной площади 0,4 га. В 08:20 [мск] - увеличение площади примерно до 3 га", - говорится в сообщении.

Процесс тушения осложняется ветром, порывы которого достигают 10 м/с.