В Херсонской области сообщили об одном погибшем после обстрела ВСУ

Еще двоих пострадавших доставили в Скадовскую центральную районную больницу

ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Один мирный житель Херсонской области погиб, еще двое получили осколочные ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в районе перекрестка трассы Алёшки - Песчановка осколочные ранения получили мирные жители 1958 и 1984 годов рождения. И еще один [человек] погиб в селе Князе-Григоровка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших с множественными минно-взрывными травмами доставили в Скадовскую центральную районную больницу.