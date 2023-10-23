23 октября, 07:34
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об одном погибшем после обстрела ВСУ

Еще двоих пострадавших доставили в Скадовскую центральную районную больницу

ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Один мирный житель Херсонской области погиб, еще двое получили осколочные ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

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"В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в районе перекрестка трассы Алёшки - Песчановка осколочные ранения получили мирные жители 1958 и 1984 годов рождения. И еще один [человек] погиб в селе Князе-Григоровка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших с множественными минно-взрывными травмами доставили в Скадовскую центральную районную больницу. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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