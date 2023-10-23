Суд на Урале вернул в следственные органы дело об оскорблении ребенка с буквой Z на шапке

Инцидент произошел в апреле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул в следственные органы дело мужчины, оскорбившего ребенка в шапке с символом специальной военной операции - буквой Z. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В удовлетворении ходатайства [следствия] отказано. Материалы дела возвращены в следственные органы", - сказали в суде, уточнив, что следствие просило прекратить уголовное дело.

Инцидент произошел в апреле 2023 года и попал на видео. Мужчина обругал ребенка за то, что тот шел в шапке с буквой Z. По версии следствия, 21 апреля подсудимый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения. Мужчине предъявили обвинение по п. "а", "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды). Летом Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении Александра Неустроева и назначил ему судебный штраф в размере 7 тыс. рублей.

Прекращение дела вызвало резонанс, к нему подключилась Генеральная прокуратура, которая, изучив решение суда, нашла существенные нарушения и поручила прокуратуре региона направить кассационное представление. В сентябре Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о прекращении уголовного дела в отношении Неустроева и направил его на новое рассмотрение в Ленинский суд.