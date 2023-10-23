23 октября, 08:19
Военная операция на Украине

В Донецке сообщили о гибели человека в результате обстрела ВСУ

Еще трое ранены

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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Ранее в оперативных службах ДНР информировали ТАСС о ранении двух мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Октябрьский рудник в Куйбышевском районе Донецка.

"В результате обстрела Куйбышевского района на улице Чехословацкой погибла женщина 1951 года рождения. <…> При обстреле Куйбышевского района на проспекте Кремлевском ранены мужчина 1995 года рождения и женщина 1970 года рождения. Также на улице Абросимова ранен мужчина 1964 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из реактивных систем залпового огня. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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