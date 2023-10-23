Суд предъявил обвинение экс-премьеру Пакистана в нарушении гостайны

По словам юристов, виновными по этой статье грозит до 14 лет тюремного заключения или "даже смертная казнь"

ИСЛАМАБАД, 23 октября. /ТАСС/. Пакистанский суд предъявил обвинения экс-главе правительства Имрану Хану и бывшему главе МИД Шаху Мехмуду Куреши в нарушении закона о государственной тайне. Об этом сообщает газета Dawn.

Признанным виновными в нарушении закона о гостайне грозит, по словам юристов, до 14 лет тюремного заключения или "даже смертная казнь". Имран Хан содержится сейчас в заключении. Судебные слушания начнутся 27 октября, когда допросят свидетелей.

По данным Федерального агентства расследований (FIR), Хан и Куреши нарушили принятый в 1923 году закон о гостайне, "использовав дипломатический шифр МИД в политических целях", "раскрыв содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".