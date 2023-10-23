На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 5 км

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что возможны пеплопады в поселке Усть-Камчатск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 октября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 5 км зафиксирован на самом высоком действующем вулкане Евразии - Ключевской сопке на Камчатке. Не исключены пеплопады в поселке Усть-Камчатск, сообщило ГУ МЧС России по региону.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 23 октября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5 000 м при высоте самого исполина - 4 754 м. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути находится поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживает около 4,5 тыс. человек.