В Смоленске возбудили дело на последователя террориста Брейвика

Местный 46-летний житель стал фигурантом уголовного дела за оправдание террористической деятельности

ТАСС, 23 октября. Поклонник норвежского террориста Андерса Брейвика - житель Смоленска стал фигурантом уголовного дела за оправдание террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Смоленской области.

"Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК в отношении 46-летнего жителя города Смоленска, оправдывавшего террористическую деятельность. Мужчина являлся последователем Андерса Брейвика - норвежского террориста, подорвавшего бомбу в Правительственном квартале Осло и устроившего массовый расстрел в молодежном лагере на острове Утейа", - говорится в сообщении.

От рук террориста погибло 77 человек, большая часть из них - дети и подростки. Таким образом Андерс Брейвик пытался протестовать против миграционной политики государства. Смолянин разделял подобные взгляды, состоял в многочисленных украинских интернет - сообществах, посвященных преступникам, совершавшим массовые убийства. "Мужчина героизировал указанных лиц. На протяжении длительного времени в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" утверждал, что они своими действиями выражают несогласие с политикой властей и расправляются с гражданами, которые поддерживают власть, воздействуя на нее", - уточнили в пресс-службе.