В Новосибирске мужчину осудили за поджог центра сбора помощи для СВО

Его приговорили к исправительным работам

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска приговорил жителя Красноярска к двум годам, трем месяцам исправительных работ за попытку поджога муниципального учреждения. Об этом сообщается на сайте суда.

"Назначенное Олейникову П. А. наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами сроком на 2 года 3 месяца с привлечением к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного", - говорится в сообщении.

Олейников осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В Новосибирске 6 марта была совершена попытка поджога центра сбора гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО) в Новосибирске. Уточняется, что мужчина получил предложение поджечь учреждение за денежное вознаграждение в Интернете. Житель Красноярска для совершения преступления приехал в Новосибирск, он разбил окно центра и бросил внутрь помещения заранее приготовленную емкость с горючей смесью. Возгорание было вовремя потушено. Мэрии Новосибирска причинен ущерб на общую сумму 124,7 тыс. рублей.