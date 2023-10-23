В Белгородской области за сутки зафиксировали 11 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 11 боеприпасов, также с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Стадников выпущено по два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - два гранатометных выстрела. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

В Борисовском районе 22 октября на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство. В Грайворонском городском округе по селу Дроновка ВСУ выпустили один минометный снаряд. "В селе Сподарюшино с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел в воскресенье попала окраина села Вязовое - установлено четыре прилета. В Яковлевском городском округе в районе села Задельное силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа.