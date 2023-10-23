Суд в Казани арестовал редактора "Радио Свобода" Алсу Курмашеву

Ее заключили под стражу до 5 декабря

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Казани отправил в СИЗО редактора радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашеву по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Курмашевой Алсу Хамидовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 17 суток, то есть до 5 декабря", - сказал судья.

Курмашеву задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации).

Адвокат Курмашевой Эдгар Матевосян на прошлом судебном заседании, на котором ей продлили срок задержания на 72 часа, сообщил журналистам, что она не считает себя виновной.

После избрания меры пресечения Матевосян заявил журналистам, что намерен обжаловать решение суда. "Такую меру пресечения считаем чересчур строгим и по содеянному, и по статье. Мы просили домашний арест", - сказал он. По его словам, ранее Курмашева уже выслушала приговор в мировом суде по уголовному делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства. Суд назначил ей штраф в размере 10 тыс. рублей, приговор в силу не вступил.

Как стало известно из документов суда, Курмашева является гражданкой РФ и США, замужем, у нее двое детей 2008 и 2011 годов рождения, фактически она проживает в Праге, судимостей не имеет.