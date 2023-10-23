В Мадриде изъяли незаконно вывезенные с Украины золотые изделия стоимостью €60 млн

Полиция Испании провела операцию совместно с СБУ

МАДРИД, 23 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании изъяла в Мадриде 11 золотых изделий на сумму более €60 млн, относящихся к историческому наследию Украины. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, операцию провели совместно со Службой безопасности Украины. Задержали пять человек: трех подданных Испании и двух украинцев. Отмечается, что была ликвидирована "преступная сеть, которая занималась незаконным вывозом культурных ценностей с Украины".

В частности, изъяли драгоценности, "имеющие большую историческую и экономическую ценность". Их украли и незаконно вывезли с Украины для продажи в Мадриде. Как указывается, к золоту прилагались документы на разных языках, чтобы "засвидетельствовать их принадлежность украинской православной церкви".