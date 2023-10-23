Пострадали два человека

ВОЛГОГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Под Волгоградом произошел взрыв газа в многоквартирном доме в Котельниковском районе, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщил глава района Сергей Понкратов.

"Взрыв, газ взорвался. Одного [пострадавшего] отвезли в больницу, тяжелое [состояние]", - сказал собеседник агентства, отметив, что состояние второго пострадавшего ему в настоящее время неизвестно.

По данным регионального ГУ МЧС, огонь распространился на две квартиры на пятом этаже, эвакуированы 70 человек. Как журналистам сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, в реанимацию госпитализирован пострадавший мужчина, также помощь медиков понадобилась девочке, угрозы ее жизни и здоровью нет. На месте происшествия работают профильные службы. "Подготовлен автобус - чтобы людям не находиться на улице, их могут перевезти в местный дом культуры", - добавили в пресс-службе администрации региона.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что из-за пожара проведена эвакуация 70 жильцов. Пострадавших, по предварительным данным, двое. Причины возгорания не назывались.

"В 11:08 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Котельниковском районе Волгоградской области. В городе Котельникове в многоквартирном пятиэтажном доме происходит горение в двух квартирах на пятом этаже. Проведена эвакуация жильцов. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (12:12 мск) - добавлена информация о причине пожара и количестве пострадавших.