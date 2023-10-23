В Новосибирске сообщника экс-советника губернатора осудили на три года условно за хищение

Ему также назначили штраф в размере 300 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Бизнесмена Николая Вдова, партнера новосибирского девелопера, бывшего председателя комиссии Общественной палаты региона и советника губернатора Михаила Обласова, суд приговорил к трем годам условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска. Обласова также обвиняют в мошенничестве.

"Вдов Н. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в сумме 300 тыс. рублей. В соответствии с частью 1 статьи 73 назначенное Вдову Н. В. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бизнесмены по фиктивным документам получили от мэрии Новосибирска земельный участок якобы, чтобы создать на нем садовое товарищество, однако позднее участок был продан. Ущерб мэрии Новосибирска оценивается в сумму более 383 млн рублей. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что Обласов был задержан при попытке уехать из России - его также обвиняют в мошенничестве.

Михаил Обласов - экс-глава комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области и бывший советник экс-губернатора региона Владимира Городецкого. Кроме этого, по данным аналитической системы СПАРК, он является владельцем компании по покупке и продаже недвижимости ООО "Атлас".