В Москве за крупную взятку арестовали двух следователей по особо важным делам СК

Обвиняемым грозит свыше 10 лет колонии

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал следователей второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СК РФ по Московской области Алексея Озерова и Никиту Мельникова, которые проходят по делу о взятке в размере 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, который принял решение об аресте.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Озерова А. А. и Мельникова Н. Д. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 декабря 2023 года", - сказали в суде.

Мельникову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Озерову - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в особо крупном размере). Обоим грозит более 10 лет колонии.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сумма взятки составляет не менее 10 млн рублей. "Точная сумма денежных средств, которые Мельникову обещали в виде взятки, сейчас устанавливается, однако, по предварительным данным, речь идет о сумме не менее 10 млн рублей", - сказал собеседник агентства. По его данным, оба следователя занимались расследованиями киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Но суть претензий к обвиняемым агентству не сообщили.

Ранее Мельников и Озеров проходили службу в следственном отделе СК по городу Мытищи Московской области. Там Озеров занимался, в частности, делом о превышении должностных полномочий, возбужденном в отношении руководителей подмосковного театра "ФЭСТ".