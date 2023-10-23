В СЗФО и ПФО один человек погиб и восемь пострадали из-за ветра

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что работы по восстановлению инфраструктуры завершены

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Один человек стал жертвой непогоды и восемь получили травмы в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В результате сильного ветра порывами до 28 м/с в 15 субъектах Приволжского и Северо-Западного федеральных округов произошли нарушения энергоснабжения, падения деревьев, повреждения кровель и автомобилей. Пострадали девять человек, из них один погиб", - привели в МЧС статистику за прошедшую неделю.

Работы по восстановлению пострадавшей от ветра инфраструктуры завершены.

За это же время МЧС отметило рост числа пожаров, особенно в Крыму и Самарской области, и на Кубани. Всего за неделю в РФ произошло 5,6 тыс. техногенных пожаров, из огня спасен 451 человек, эвакуировано более 3,4 тыс. человек.