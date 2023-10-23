В Челябинске четыре человека пострадали при пожаре в автосервисе

Восемь человек самостоятельно эвакуировались с места происшествия

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в одном из автосервисов Челябинска, в результате разгерметизировался газовый баллон. Четыре человека обратились за медицинской помощью, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

"Трое пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще один пострадавший доставлен в травмпункт. Вся необходимая помощь оказана в полном объеме. На месте происшествия работали пять бригад скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на пресс-центр Главного управления МЧС России по Челябинской области сообщалось, что за медицинской помощью обратились три человека.

"Пожар в частном автосервисе по улице Механической ликвидирован. Во время тушения произошла разгерметизация баллона газового оборудования в автомобиле, находившемся в одном из боксов. Пострадал работник, с травмой ноги он госпитализирован в медицинское учреждение. Самостоятельно за медицинской помощью обратились еще два человека", - сказано в материалах.

В пресс-центре добавили, что самостоятельно опасную зону покинули восемь человек. Причину возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.

В новость внесены изменения (14:05 мск) - изменилось число пострадавших.